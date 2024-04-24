رئيس جامعة الملك خالد المكلف يُدشن منصة اختبارات "الجاهزية"

دشن رئيس جامعة الملك خالد المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أمس الثلاثاء، منصة "تجهز"، بحضور العمداء ورؤساء الأقسام بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وقال رئيس الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، في كلمة ألقاها بمناسبة التدشين: "نحتفل اليوم بإطلاق منصة تجهّز، وهي منصة تقنية تعليمية تعكس روح التجديد والابتكار التي تحرك جامعة الملك خالد دائماً؛ وتجسد الرؤية الإستراتيجية في تعزيز جودة التعليم والتدريب بالجامعة".
وأضاف "ابن دعجم" أن منصة "تجهز" تأتي لتلبية احتياجات الطلاب في تجهيزهم لاختبارات "جاهزية" المقدمة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال إنشاء بنك أسئلة شامل ومنظم يغطي مختلف المواد الدراسية، كما تربط مخرجات التعلم المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب مع مخرجات البرامج الأكاديمية في الجامعة، مما يسهم في تحقيق توازن بين التعليم والتقويم.
وأوضح أن توفير هذه البنية التحتية الإلكترونية يسهم في تسهيل عملية الإعداد والتقويم الأكاديمي للطلاب والهيئة التدريسية على حد سواء.
وأكد "ابن دعجم" أن جامعة الملك خالد ملتزمة بالتميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تساعد في تطوير مهارات وقدرات طلابها، مبيناً أن منصة "تجهّز" ستكون إضافة قيّمة للمسيرة التعليمية في الجامعة، وستساهم بشكل كبير في تحقيق رؤيتها المستقبلية.
وأعرب عن شكره العميق لجميع الفرق العاملة على هذا المشروع الذين عملوا بجد واجتهاد لإنجاز هذه المنصة، والتي ستكون -بمشيئة الله- نقطة انطلاق جديدة نحو تعليم أفضل ومستقبل مشرق لطلابها.
كما دشّن ابن دعجم خلال اللقاء عدداً من الخدمات الإلكترونية لتعزيز الإرشاد الأكاديمي ورفع مستوى جودته.
وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن حسين الخالدي، أن العمادة تسعى باستمرار إلى تقديم خدمات إلكترونية متطورة تعزز من جودة الخدمة التعليمية، وتعمل على تعميق دور الإرشاد الأكاديمي؛ مؤكداً أن هذه الخدمات تسهم بشكل كبير في تفعيل الإرشاد الأكاديمي بين الكليات، مما يسهل على المرشد الأكاديمي متابعة جميع العمليات الأكاديمية المتعلقة بالطالب.
وأضاف "الخالدي" أن العمادة تؤمن بأن الإرشاد الأكاديمي يمثل عنصراً أساسيّاً في النظام التعليمي، حيث يسهم في التعرف المبكر على المشكلات الأكاديمية وحلها، مما يقلل من فرص التعثر الأكاديمي للطلاب.
وأشار إلى أن هذا النهج الوقائي يسهم بشكل كبير في تقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الطالب وتطوير مهاراته؛ كما يسهم الإرشاد الأكاديمي أيضاً في تطوير وتحسين جودة البرامج الأكاديمية، بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات الطلاب؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن العمادة تولي اهتماماً خاصّاً بالطلاب المتفوقين والموهوبين، ونسعى إلى تقديم الدعم اللازم لهم لتعزيز قدراتهم ودعم إبداعاتهم.
وتهدف منصة "تجهز" التي تم تدشينها، إلى إنشاء بنك أسئلة يسهم في تأهيل طلاب الجامعة وتجهيزهم لاختبارات جاهزية المقدمة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تقوم الخدمة على ربط مخرجات التعلم المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب مع مخرجات البرامج الاكاديمية في الجامعة؛ إلى جانب تمكين الطلاب من أداء الاختبارات والتقييم الذاتي من خلال حل الأسئلة المعدة لكل مقرر، وتوفير بنية تحتية إلكترونية لإنشاء بنك أسئلة شاملة ومنظمة لمختلف المواد الدراسية، إضافة إلى تعزيز فهم واستيعاب الطلاب للمفاهيم والمعارف المطلوبة في كل مقرر دراسي.