رئيس جامعة الملك خالد المكلف يُدشن منصة اختبارات "الجاهزية"

وتهدف منصة "تجهز" التي تم تدشينها، إلى إنشاء بنك أسئلة يسهم في تأهيل طلاب الجامعة وتجهيزهم لاختبارات جاهزية المقدمة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تقوم الخدمة على ربط مخرجات التعلم المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب مع مخرجات البرامج الاكاديمية في الجامعة؛ إلى جانب تمكين الطلاب من أداء الاختبارات والتقييم الذاتي من خلال حل الأسئلة المعدة لكل مقرر، وتوفير بنية تحتية إلكترونية لإنشاء بنك أسئلة شاملة ومنظمة لمختلف المواد الدراسية، إضافة إلى تعزيز فهم واستيعاب الطلاب للمفاهيم والمعارف المطلوبة في كل مقرر دراسي.