"كلنا متحد".. المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يُطلق هويته الإعلامية حج 1444هـ

دشّن المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الهوية البصرية الإعلامية الجديدة "كلنا متحد"، بالتزامن مع دخول موسم حج 1444هـ، بما يتواكب مع منهجية المجلس في مواصلة تنفيذ برامجه الخدمية ومبادراته النوعية لضيوف الرحمن.
وتمثل الهوية الإعلامية لـ"متحد" بمظهرها الجديد، "كلنا متحد"، توحيداً للجهود والأعمال المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، وبما يحقّق رضاهم بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
وانطلق المجلس في العمل على موسم حج 1444هـ، انطلاقة مبكرة بالتماشي مع أعمال ومبادرات مقام وزارة الحج والعمرة.
يُشار إلى أن المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" أُسس عام 1434هـ، ويواصل العطاء والتميُّز والبذل المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال منشآت خدمة حجاج الداخل، والوصول إلى تحقيق الهدف الذي يطمح إليه ولاة الأمر في رضا ضيوف الرحمن وإسعادهم وتقديم الرعاية والعناية بهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدّسة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.