"كلنا متحد".. المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يُطلق هويته الإعلامية حج 1444هـ

يُشار إلى أن المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" أُسس عام 1434هـ، ويواصل العطاء والتميُّز والبذل المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من خلال منشآت خدمة حجاج الداخل، والوصول إلى تحقيق الهدف الذي يطمح إليه ولاة الأمر في رضا ضيوف الرحمن وإسعادهم وتقديم الرعاية والعناية بهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدّسة حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.