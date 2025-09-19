محليات
"المسند" يوضح سر تساوي الليل والنهار مرتين سنويًا.. والتوقيت يختلف حسب الموقع الفلكي
الاعتدالان الربيعي والخريفي يكشفان دقة النظام الكوني وروعة تعاقب الفصول
أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تساوي الليل مع النهار يحدث مرتين في السنة، الأولى خلال الاعتدال الربيعي في شهر مارس، والثانية خلال الاعتدال الخريفي في شهر سبتمبر.
وبيّن المسند أن التساوي المقصود هو تساوي وقتي الشروق والغروب، بحيث تتعادل ساعات الصباح مع المساء، إلا أن هذا التساوي لا يحدث في يوم واحد في جميع أنحاء العالم، بل يختلف بحسب الموقع الجغرافي لكل منطقة على سطح الأرض نسبة إلى خط الاستواء.
وأكد أن هذه الظواهر الكونية الدقيقة تندرج ضمن مظاهر القدرة الإلهية، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ".