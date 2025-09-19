"المسند" يوضح سر تساوي الليل والنهار مرتين سنويًا.. والتوقيت يختلف حسب الموقع الفلكي

وأكد أن هذه الظواهر الكونية الدقيقة تندرج ضمن مظاهر القدرة الإلهية، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ".