السعودية الأولى بالشرق الأوسط .. ثورة واعدة في علاج أورام السرطان

يوجَّه الإشعاع البروتوني إلى الأورام من خلال جهاز تسريع البروتونات، الذي ينتِج بروتوناتٍ لها سرعة، تعادل نحو 60 % من سرعة الضوء، وتخرج من الجهاز كشعاعٍ ضيقٍ، يوجَّه بدقةٍ نحو الورم، وعند دخول فيض البروتونات في الجسم، تضعف سرعتها بطريقةٍ محسوبةٍ، وتعطي أقصى طاقةٍ لها في الورم نفسه لدى توقفها، وبذلك تعمل طاقة البروتون على الإضرار بالخلايا السرطانية وتفكيكها، بينما تبقى أعضاء الجسم الأخرى سليمةً دون أي ضرر. وإذا ما تضرَّرت خليةٌ بسبب إشعاعٍ ضعيفٍ، فإن الجسم يستطيع تصحيح ذلك الخلل.