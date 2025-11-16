انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم في دورتها الثالثة بعاصمة النيبال

انطلقت بالعاصمة النيبالية كاتماندو أمس، التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة لعام 1447هـ، التي تُنظِّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند بالتعاون مع المفوضية الإسلامية في نيبال.