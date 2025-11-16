انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم في دورتها الثالثة بعاصمة النيبال

انطلقت بالعاصمة النيبالية كاتماندو أمس، التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثالثة لعام 1447هـ، التي تُنظِّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند بالتعاون مع المفوضية الإسلامية في نيبال.
وشهدت المسابقة في مرحلتها الأولية مشاركةً واسعة تجاوزت أكثر من 800 متسابق ومتسابقة، تأهّل منهم للتصفيات النهائية 189 من البنين والبنات.
وتتوزّع المنافسات على أربعة فروع رئيسة تشمل: حفظ القرآن الكريم كاملًا (بنين وبنات)، وحفظ 15 جزءًا (بنين وبنات)، وحفظ 5 أجزاء (بنين وبنات)، وحفظ جزئين (التاسع والعشرين والثلاثين) (بنين وبنات).
وتتواصل أعمال التصفيات النهائية على مدى ثلاثة أيام وفق الجدول المعتمد، حيث خُصِّص اليوم الثاني للمنافسات النهائية في الفرع الثالث (حفظ خمسة أجزاء) للبنين والبنات، والفرع الرابع (جزء عمَّ وتبارك) للبنين، وسط تنظيم محكم يُراعي معايير الحفظ والتجويد والأداء، ويُتيح للمشاركين بيئةً تنافسيةً محفّزة.
تأتي هذه المسابقة ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتعزيز قيم كتاب الله الكريم لدى أبناء المسلمين، ودعم برامج التحفيظ والتلاوة لدى الجاليات والمجتمعات الإسلامية؛ بهدف ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.