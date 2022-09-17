محامية: عقوبة "الزواج من أجنبية" دون توثيق العقد غرامة تصل لـ 100 ألف ريال

من جانبه، حذر رئيس جمعية "أواصر" الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج الدكتور توفيق السويلم، من أن هناك دولاً عالمية تستقبل السائح السعودي وتسهل له إجراءات الزواج كافة، وأبرزها توفير مأذون النكاح في المطار، وذلك بمقابل مادي بسيط لا يتجاوز الـ100 أو 50 دولارًا فقط!".