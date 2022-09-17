محامية: عقوبة "الزواج من أجنبية" دون توثيق العقد غرامة تصل لـ 100 ألف ريال
أكدت المحامية شيماء الثقفي أن عقوبة الزواج من أجنبية غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، في حال لم يتم توثيق عقد الزواج.
وتفصيلاً، فقد حذرت المحامية الثقفي في حديثها لبرنامج mbc في أسبوع، من سماسرة الزواج العشوائي، والذين يقودون بعض السعوديين إلى الزواج بأجنبيات في الخارج.
ودعت إلى عدم الانخداع بتسهيل موضوع الزواج، وهو مشروع حياة ومستقبل وأسرة وأولاد، بهذه الطريقة العشوائية، والتي تحمل في طياتها مخاطر وآثارًا سلبية اجتماعية واقتصادية.
وعن العقوبات التي قد تطال الأشخاص حال الزواج المؤقت لمدة أسبوع مثلاً، كالزواج بنية المتعة، أوضحت أن هذا الزواج قد يكون فيه نصب واحتيال وابتزاز، مشيرة بأنه سيتم إحالة الجاني إلى الجهات المختصة، مشددة في هذا الشأن على أهمية توثيق الزواج بطريقة رسمية.
من جانبه، حذر رئيس جمعية "أواصر" الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج الدكتور توفيق السويلم، من أن هناك دولاً عالمية تستقبل السائح السعودي وتسهل له إجراءات الزواج كافة، وأبرزها توفير مأذون النكاح في المطار، وذلك بمقابل مادي بسيط لا يتجاوز الـ100 أو 50 دولارًا فقط!".