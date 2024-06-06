"إنوفست العقارية" بشراكتها الممتدة مع "الوطنية للإسكان" تنتهي من بيع "جدن الفرسان" في أكبر ضاحية بالمملكة

يأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة مع "الوطنية للإسكان"، التي تعمل على بناء وتطوير مجتمعاتٍ سكنيةٍ فريدة، تتوفَّر فيها كافة الخدمات والمرافق الحيويَّة التي تلبِّي احتياجات العائلة السعوديَّة، من خلال شراكتها الناجحة مع أفضل المطوِّرين العقاريِّين في المملكة، من ضمنهم شركة "إنوفست العقارية" التي تسعى إلى توفير منتجاتٍ عقاريةٍ مستدامةٍ تتمتع بتصاميم فريدةٍ ومميَّزةٍ باستخدام أحدث طرق البناء، والتي من شأنها أن تعزّز من جودة الحياة.