"إنوفست العقارية" بشراكتها الممتدة مع "الوطنية للإسكان" تنتهي من بيع "جدن الفرسان" في أكبر ضاحية بالمملكة

أعلنت "إنوفست العقارية"، الشركة الرائدة في ابتكار الحلول العقاريَّة العصريَّة والمستدامة، عن بيع كامل مشروع "جدن الفرسان"، الذي يُعتبر من أبرز مشاريع الشركة التي قامت بتطويرها، بالشراكة مع "الوطنية للإسكان"، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة في رفع نسبة تملُّك المواطنين السعوديين للمسكن إلى 70% بحلول العام 2030.
يأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة مع "الوطنية للإسكان"، التي تعمل على بناء وتطوير مجتمعاتٍ سكنيةٍ فريدة، تتوفَّر فيها كافة الخدمات والمرافق الحيويَّة التي تلبِّي احتياجات العائلة السعوديَّة، من خلال شراكتها الناجحة مع أفضل المطوِّرين العقاريِّين في المملكة، من ضمنهم شركة "إنوفست العقارية" التي تسعى إلى توفير منتجاتٍ عقاريةٍ مستدامةٍ تتمتع بتصاميم فريدةٍ ومميَّزةٍ باستخدام أحدث طرق البناء، والتي من شأنها أن تعزّز من جودة الحياة.
ويتميَّز "جدن الفرسان" بموقعه الإستراتيجي شمال شرق مدينة الرياض، ضمن ضاحية الفرسان، التي تُعتبر أكبر ضاحيةٍ سكنيَّةٍ في العاصمة، وهي تحتضن مجتمعًا سكنيًّا نموذجيًّا ينعَم ساكنوه بنمط حياةٍ صحيٍّ وحيويّ، بفضل ما تتضمنه الضاحية من مرافق حيويَّة وترفيهيَّة متنوِّعة، بالإضافة إلى المراكز التجاريَّة، والعديد من الخدمات المتنوِّعة.
ويمتد مشروع "جدن الفرسان" على مساحةٍ تتجاوز 92 ألف متر مربع، وهو مجتمعٌ نابضٌ بالحياة يتضمن حدائق، ومساجد، ومرافق تعليمية، ومراكز صحيَّة، واجتماعيَّة، وأمنيَّة، ويتميَّز بموقعه الفريد قرب طريق الثمامة والجنادرية، على بُعد دقائق من واجهة الرياض، مطار الملك خالد، جامعة الأميرة نورة، وشبكة متطوِّرة من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية التي تربطك بكافة وِجهاتك في العاصمة بكل يُسر وسهولة.
ويمثل "جدن الفرسان" نموذجًا للمشاريع العقارية المستدامة التي تمَّ تصميمها وتنفيذها بأعلى المعايير المحلية والعالمية من قِبَل "إنوفست العقارية"؛ لتعزِّز من جودة الحياة، وتلبّي احتياجات الأسرة السعودية، وتمنحها المجتمع المثالي الذي ترغب في الانتماء إليه.