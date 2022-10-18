أحدها رفاهية المواطن.. ماذا تستهدف المملكة من الإستراتيجية الوطنية للصناعة؟

ولكي تحقق المملكة هذه القفزات في بنية القطاع الصناعي وعوائده، فقد أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء)، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف المملكة منها تحقيق ستة أهداف إستراتيجية هي: رفع المرونة الصناعية التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.