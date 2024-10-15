فلسطين أولاً.. زيارة ولي العهد لمصر تركز على مواجهة قضايا المنطقة وتعزيز الاقتصاد

وللزيارة أهميتها الخاصة، حيث تراقب نتائجها دول العالم والمنظمات الدولية عن كثب، وتتجسد هذه الأهمية في تزامن الزيارة مع ما تشهده المنطقة من تصعيد مستمر للعمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان، فضلاً عن التصعيد بين إسرائيل وإيران، وهو ما يدفع المملكة إلى التنسيق الدائم مع مصر بتناغم كامل، ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، للتحرك دولياً لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة، لتحقيق السلام الدائم، فضلاً عن تخفيف حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيبها اندلاع حرب شاملة، تدخل فيها دول عدة، وهو الأمر الذي لطالما حذرت منه الرياض في مناسبات مختلفة، ورأت أنه من الضروري التنسيق مع القاهرة، مع استثمار علاقات البلدين الدبلوماسية والسياسية لوقف الاحتقان في المنطقة، والضغط على إسرائيل لوقف المجازر في غزة وجنوب لبنان.