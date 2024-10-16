الإبلاغ عنهم واجب وطني.. القبض على عدد من المتسوّلين بجدة

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في جدة عن رصد وضبط امرأة من الجنسية الباكستانية تقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بطريقة غير مباشرة عبر بيع علب المياه على قائدي المركبات، ومواطن يتسوّل بشكلٍ مباشرٍ بالأماكن العامة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.