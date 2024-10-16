الإبلاغ عنهم واجب وطني.. القبض على عدد من المتسوّلين بجدة

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل بطريقة غير مباشرة عبر بيع علب المياه على قائدي المركبات، ومواطن يتسوّل بشكلٍ مباشرٍ بالأماكن العامة.