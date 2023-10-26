إنذار اللون الأحمر يلوّن 5 مناطق.. "الأرصاد": أمطار غزيرة وصواعق رعدية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وجريان للسيول.
وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في جازان من الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساء اليوم الخميس، ويشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش)، ومدينة جازن.
فيما يستمر في منطقة عسير حتى الحادية عشرة مساء اليوم بكل من: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل، والنماص، وبلقرن، وتنومة، والبرك، والقحمة).
وفي الباحة تشمل الحالة الممتدة من الواحدة ظهرًا حتى العاشرة مساء كلًّا من: (الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن).
وأوضح "الأرصاد" أن الإنذار في منطقة مكة المكرمة يبدأ من الواحدة ظهرًا للحادية عشرة مساء، ويشمل: (العرضيات، وأضم، وميسان، والطائف، والكامل)؛ فيما يبدأ في العاصمة المقدسة والجموم من الثالثة عصرًا.
وفي الشرقية بدأت الحالة من الثانية صباحًا للعاشرة صباح اليوم بكل من الخفجي والنعيرية وقرية العليا؛ فيما تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساء بالأحساء والعديد وبقيق.
وتَوقع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.