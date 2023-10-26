إنذار اللون الأحمر يلوّن 5 مناطق.. "الأرصاد": أمطار غزيرة وصواعق رعدية

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في جازان من الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساء اليوم الخميس، ويشمل محافظات: (الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش)، ومدينة جازن.