"بيئة الرياض" تُحصّن 12 بئرًا وتُطلق خطة شاملة لمعالجة الآبار المكشوفة والمهجورة

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض تنفيذ خطة شاملة لتحصين ومعالجة الآبار المكشوفة والمهجورة في عدد من المحافظات، ضمن جهود ميدانية تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة العامة وحماية الموارد المائية.
وأوضح الفرع أنه تم حتى الآن تحصين 12 بئرًا، فيما تتواصل الأعمال اليومية لمعالجة بقية الآبار وفق الأولويات المعتمدة، حيث تعمل الفرق الفنية على حصر المواقع وتقييم مستويات الخطورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لبدء أعمال التحصين التي تُنفّذ وفق اشتراطات فنية دقيقة، تشمل تركيب أغطية محكمة، وإنشاء قواعد حماية وتأمين، إضافةً إلى ردم الآبار عالية الخطورة عند الحاجة.
وأكد مدير عام الفرع علي بن محمد المنصور أن تحصين الآبار المكشوفة يُعد من المسارات الوقائية المهمة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية تتبع منهجية دقيقة تبدأ بالمسح والرصد، مرورًا بتقييم مستويات الخطورة، ثم تنفيذ الإجراءات الفنية التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة ومنع تلوّث المياه الجوفية.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن حرص الوزارة على تعزيز السلامة في المناطق الزراعية والريفية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ في مختلف محافظات المنطقة ضمن خطة تُغطّي كامل نطاق منطقة الرياض، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار "المنصور" إلى أن تعاون الأهالي أسهم بشكل فعّال في تسريع معالجة عدد من المواقع، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي بئر مكشوفة أو مهجورة عبر تطبيق "نما" أو مركز الاتصال الموحّد (939) أو من خلال مراكز الإمارة والمحافظات ومكاتب الوزارة، مؤكّدًا أن الإبلاغ المبكر يُسهم في حماية الأرواح ومنع وقوع الحوادث.