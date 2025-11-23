"بيئة الرياض" تُحصّن 12 بئرًا وتُطلق خطة شاملة لمعالجة الآبار المكشوفة والمهجورة

وأوضح الفرع أنه تم حتى الآن تحصين 12 بئرًا، فيما تتواصل الأعمال اليومية لمعالجة بقية الآبار وفق الأولويات المعتمدة، حيث تعمل الفرق الفنية على حصر المواقع وتقييم مستويات الخطورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لبدء أعمال التحصين التي تُنفّذ وفق اشتراطات فنية دقيقة، تشمل تركيب أغطية محكمة، وإنشاء قواعد حماية وتأمين، إضافةً إلى ردم الآبار عالية الخطورة عند الحاجة.