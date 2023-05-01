"التراث" تسجل رقمًا قياسيًّا في "غينيس" للبن الخولاني

ويعدّ البن الخولاني السعودي من أفخر أنواع البن، وارتبطت زراعته بعادات أهالي المنطقة، وشِعرهم، وأهازيجهم، واقتصادهم، وهو عاشر عنصر يتم تسجيله ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة "اليونسكو".