إنذار أحمر للأرصاد: أمطار بـ 5 مناطق.. و"المدني" يتفاعل ويحذر من تجمعات المياه

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: جازان، وعسير، والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، لحالة أمطار غزيرة تصحب برياح شديدة السرعة وانعدام للرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.