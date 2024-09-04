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إنذار أحمر للأرصاد: أمطار بـ 5 مناطق.. و"المدني" يتفاعل ويحذر من تجمعات المياه
دعا لاتباع إرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والبقاء بمكان آمن
تفاعل الدفاع المدني مع تنبيهات الأرصاد حول حالة الأمطار بـ 5 مناطق، خلال اليوم، داعياً للبقاء في مكان آمن والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه واتباع إرشادات السلامة؛ تفادياً لأي مكروه لا قدر الله وعدم المجازفة بالحياة.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: جازان، وعسير، والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، لحالة أمطار غزيرة تصحب برياح شديدة السرعة وانعدام للرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية، تستمر حتى مساء اليوم في محافظات عدة.