إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" بالمسجد الحرام

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" داخل #المسجد_الحرام خلال شهر رمضان 1445هـ.
وأوضحت الهيئة أن البوابة تُمَكن من اختيار مواقع السفر بواقع سُفرتين للأفراد وعشر للجهات الخيرية والأوقاف؛ مشترطة التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة والمستودعات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء، والالتزام بكل الشروط والأحكام المذكورة في الموقع الإلكتروني.
ولفتت إلى أن مكونات وجبة الإفطار عبارةٌ عن وجبات جافة تشمل "تمرًا منزوع النوى، وكيك، وفطيرة، وعصيرًا"، مع الالتزام بالمغلف المعتمَد.
وحددت في الإنفوجراف الذي نشرته اليوم، آلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.