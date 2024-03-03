إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" بالمسجد الحرام

وأوضحت الهيئة أن البوابة تُمَكن من اختيار مواقع السفر بواقع سُفرتين للأفراد وعشر للجهات الخيرية والأوقاف؛ مشترطة التعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة لدى أمانة العاصمة المقدسة والمستودعات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء، والالتزام بكل الشروط والأحكام المذكورة في الموقع الإلكتروني.