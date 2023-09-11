ولي العهد في الهند.. بدء أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي

وينتظر أن تعقد جلسة مباحثات بين وزير الاستثمار خالد الفالح، وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارتَي الاستثمار في المملكة والتجارة في الهند.