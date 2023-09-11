ولي العهد في الهند.. بدء أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي

انطلقت -قبل قليل- أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الهندي، على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحالية للهند.
وينتظر أن تعقد جلسة مباحثات بين وزير الاستثمار خالد الفالح، وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارتَي الاستثمار في المملكة والتجارة في الهند.
يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند ارتفع أخيرًا، إلى 53 مليار دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 35 مليار دولار عام 2021م؛ حيث شهد قفزة بنسبة 50%.
وفقًا لتصريح أدلى به سفير المملكة لدى الهند صالح عيد الحصيني، فقد أشار إلى أن الهند تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة؛ فيما تمثل المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، ويعكس حجم ومستوى الشراكة النمو غير المسبوق للتعاون الاقتصادي بين البلدين.