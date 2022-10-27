باها 22.. يزيد الراجحي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للراليات وحصد لقب البطولة

وخلال هذه الفترة، عاش العالمي يزيد الراجحي شهرًا حافلًا بالمشاركة في الراليات العالمية والمحلية، رالي المغرب ورالي الأندلس ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية الـW2RC، بالإضافة إلى رالي عسير ورالي القصيم ضمن بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية؛ بينما كانت أهم محطة له في حياته الشخصية خلال هذه الفترة هي دخوله القفص الذهبي من خلال إقامة حفل الزفاف وإتمام مراسم زواجه الرسمية قبل مغادرته الرياض للمشاركة في باها البرتغال.