باها 22.. يزيد الراجحي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للراليات وحصد لقب البطولة

عاد السائق السعودي وحامل لقب (كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها) يزيد بن محمد الراجحي للمنافسة في كأس العالم للراليات الكروس كانتري "باها" لموسم 2022 بعد غياب الروزنامة العالمية حوالى الشهرين من خلال مشاركته في باها بورتاليغري 500 في البرتغال نهاية هذا الأسبوع في الفترة ما بين 27 إلى 28 من شهر أكتوبر الجاري.
وخلال هذه الفترة، عاش العالمي يزيد الراجحي شهرًا حافلًا بالمشاركة في الراليات العالمية والمحلية، رالي المغرب ورالي الأندلس ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية الـW2RC، بالإضافة إلى رالي عسير ورالي القصيم ضمن بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية؛ بينما كانت أهم محطة له في حياته الشخصية خلال هذه الفترة هي دخوله القفص الذهبي من خلال إقامة حفل الزفاف وإتمام مراسم زواجه الرسمية قبل مغادرته الرياض للمشاركة في باها البرتغال.
ويمثل باها بورتاليغري 500 الجولة السادسة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات الـFiA؛ إذ سيخوض أيقونة رياضة المحركات السعودية بمعية ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسيفيتس بديلًا لمايكل أور الذي يواصل شفاءه من حادثة باها بولندا.
وتبلغ مسافة باها بورتاليغري 500 الإجمالية 668كلم عبر مدينة بورتاليغري مقسمة إلى مرحلتين يبلغ مجموع مسافتهما الخاصة 500 كلم تقريبًا، ويستهل المتسابقون بمرحلة تأهيلية تُقدر مسافتها بـ3.50 كلم في يوم الجمعة.
ويعد باها البرتغال من الراليات التاريخية في سجل العريس الجديد؛ حيث حسم لقبه العالمي الأول للسائقين في أعلى فئة للسيارات على متن سيارة تويوتا هايلوكس العام المنصرم كأول سعودي يحقق هذا اللقب العالمي في عالم الراليات. ويتطلع النجم العالمي في مواصلة الدفاع عن لقبه حتى آخر جولتين من كأس العالم وهو على بُعد خطوات قليلة فقط في تحقيق لقبه الثاني على التوالي.
ومن المحتمل أن يظفر الراجحي الذي يقدم أعلى مستوياته على متن سيارة التويوتا هايلوكس لهذا الموسم بلقبه الثاني على أرض الوطن، رالي حائل، التي ستستضيف جولتين في آن واحد (كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها، ورالي حائل الدولي ضمن بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في شهر نوفمبر القادم).
وقال العالمي يزيد عن مشاركته المرتقبة في باها البرتغال: "أتطلع لخوض سباق باها بورتاليغري نهاية الأسبوع، ستكون هذه مشاركتي الثانية في مسيرتي ضمن راليات الباها. ففي العام الماضي حققت لقبي العالمي الأول هنا. أتطلع لنتائج مبهرة هنا حتى أضمن تحقيق لقبي العالمي الثاني في حائل. بالطبع سيكون الشعور مختلفًا للغاية، تحقيق لقبي العالمي الثاني على أرض الوطن وبالتحديد في حائل (مهد الراليات السعودية).
"بدأت حملة الدفاع عن لقبي العالمي في باها روسيا مطلع العام الجاري، وهو شعور رائع أن تكون حامل لقب الكأس وأن تبذل قصارى جهدك للدفاع عنه طول هذا الوقت، أدعو الله أن يتمه لنا على خير".
"بالطبع، أترقب لخوض منافسة شرسة ومثيرة على الأراضي البرتغالية. جاهزون لتحقيق الفوز وسنبذل قصارى جهدنا بوضع الاستراتيجية والتخطيط المناسبين، سائلين الله أن يجعل التوفيق حليفنا، كما أتمنى السلامة لجميع المشاركين".
ووجّه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.