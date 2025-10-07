وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني ويترأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي – البحريني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في المنامة، اليوم، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عقب اللقاء ترأس وزير الخارجية ووزير خارجية مملكة البحرين اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأسه كلٌ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وأخوه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور الزياني بسمو وزير الخارجية، معربًا عن اعتزازه بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية متينة، تحظى -على الدوام- برعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين -حفظهما الله-.
من جانبه عبر وزير الخارجية عن شكره لوزير خارجية مملكة البحرين على حسن الضيافة والاستقبال، مشيدًا سموه بما يمثله اجتماع اللجنة التنفيذية من دليل على الرغبة المتبادلة والالتزام الجاد بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على المستويات كافة، والسعي المشترك لدفع مسارات العمل والمبادرات الثنائية نحو آفاق أرحب تحت توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.
واستعرضت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع تقرير الأداء السنوي للجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني لعامي 2024 - 2025، واطلعت على عرض مرئي شمل متابعة وقياس أداء المستهدفات والمبادرات المشتركة بين البلدين، ونتائج أداء الجهات المختصة خلال تنفيذ مستهدفاتها ومبادراتها المشتركة.
واعتمدت اللجنة الخطة الزمنية لأعمال المجلس ولجانه المنبثقة خلال العامين 2025 - 2026، إضافة إلى توجيه رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس بالعمل على استكمال تنفيذ المبادرات المتوافق عليها.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية من قبل رئيسي اللجنة.
حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار الوزير محمد اليحيى، ورئيس فرق عمل الجانب السعودي في الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي البحريني المهندس فهد الحارثي.