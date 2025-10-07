وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني ويترأسان اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي – البحريني

من جانبه عبر وزير الخارجية عن شكره لوزير خارجية مملكة البحرين على حسن الضيافة والاستقبال، مشيدًا سموه بما يمثله اجتماع اللجنة التنفيذية من دليل على الرغبة المتبادلة والالتزام الجاد بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على المستويات كافة، والسعي المشترك لدفع مسارات العمل والمبادرات الثنائية نحو آفاق أرحب تحت توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.