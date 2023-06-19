"الصحة" تقدّم خدماتها لأكثر من ١٧٢ حاجاً بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع

يُذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي التابع للنطاق الصحي الرابع أحد منافذ الدخول الدولية للمطارات، ويهدف لمنع وفادة الأمراض المعدية والأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية التي قد تسبّب خطراً محدقاً بالصحة العامة من خلال تطبيق اللوائح الصحية الدولية والاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة، إضافة إلى الإجراءات التي تطبق على المسافرين بشكل روتيني وتشمل مراجعة جهة قدوم المسافر ومسار الرحلة ونقاط توقفه، ومناظرة الشهادات الصحية الدولية للمسافرين المطلوب منهم لقاحات وفقاً للحالة الوبائية لجهة قدومهم كشهادات التطعيم المعتمدة باللوائح الصحية الدولية.