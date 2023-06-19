"الصحة" تقدّم خدماتها لأكثر من ١٧٢ حاجاً بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع

تواصل وزارة الصحة تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية للحجاج القادمين من مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي في محافظة ينبع.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من ١٧٢ حاجاً تلقوا فور وصولهم المطار خدمات التوعية الصحية وتثقيفهم بأهمية استخدام المظلات لتجنب أشعة الشمس وطرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري والممارسات الصحية السليمة في الحج.
يُذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي التابع للنطاق الصحي الرابع أحد منافذ الدخول الدولية للمطارات، ويهدف لمنع وفادة الأمراض المعدية والأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية التي قد تسبّب خطراً محدقاً بالصحة العامة من خلال تطبيق اللوائح الصحية الدولية والاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة، إضافة إلى الإجراءات التي تطبق على المسافرين بشكل روتيني وتشمل مراجعة جهة قدوم المسافر ومسار الرحلة ونقاط توقفه، ومناظرة الشهادات الصحية الدولية للمسافرين المطلوب منهم لقاحات وفقاً للحالة الوبائية لجهة قدومهم كشهادات التطعيم المعتمدة باللوائح الصحية الدولية.
ويضم المركز عيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ويعمل كطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة ومباشرة البلاغات.
ويضم المركز صيدلية ويقدم خدماته الصحية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة ويقدم خدماته من خلال عدد من الموظفين من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ويدعم مستخدمي المطار من المسافرين أو العاملين في الجانبين العلاجي والوقائي.