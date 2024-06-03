جنيف.. "الصحة" تقيم فعالية عن عصر البيانات الصحية

وشهدت جلسات الفعالية المصاحبة، التأكيد على أهمية البيانات الصحية الدقيقة والمؤشرات الإحصائية في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، فيما تم تسليط الضوء على المبادرات الإبداعية المبتكرة والرائدة التي طبقتها المملكة في مجال الاستفادة من توظيف التقنية الرقمية في المجالات المختلفة للخدمات الصحية، والتي أحدثت نقلة نوعية لتطوير وتسهيل وتقديم الخدمة للمستفيدين، إلى جانب استعراض العديد من التجارب والأمثلة من بعض الدول، إضافةً للتركيز على كيفية الاستفادة من الابتكار الرقمي لجمع وتحليل البيانات، وطرق تعزيز مثل هذه الأدوات للوصول إلى البيانات وقابليتها للتنفيذ، حيث أكد المشاركون على دور منظمة الصحة العالمية في تسهيل التبني العالمي لأفضل الممارسات في هذا المجال.