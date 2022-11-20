بحضور ولي العهد.. تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم بالدوحة وقائمة الزعماء والقادة المشاركين

تتجه أنظار جماهير كرة القدم والملايين في العالم، بعد قليل، إلى قطر وتحديدًا مدينة الخور، وبالتحديد لاستاد البيت الذي سيشهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022، والذي يحضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي كان قد وصل إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد؛ تلبيةً لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور الحفل.