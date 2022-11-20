بحضور ولي العهد.. تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم بالدوحة وقائمة الزعماء والقادة المشاركين

تتجه أنظار جماهير كرة القدم والملايين في العالم، بعد قليل، إلى قطر وتحديدًا مدينة الخور، وبالتحديد لاستاد البيت الذي سيشهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر2022، والذي يحضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي كان قد وصل إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد؛ تلبيةً لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور الحفل.
ويتابع الملايين الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح الأسطوري الذي يحمل معه شعلة البطولة، لتصل إلى الاستاد الجديد في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم.
وستشهد صافرة البداية حضور عدد من الزعماء والرؤساء السياسيين، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ وعلى رأس الحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والملك المغربي محمد السادس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد، وجورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وألفريدو بوريرو نائب رئيس جمهورية الإكوادور، ووزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وهناك شخصيات أخرى لم يتم تأكيد الحضور.
وإليكم تفاصيل الحفل:
- 1400 دخول الجماهير إلى الاستاد.
- 1700 استعدادات خاصة بالألعاب النارية.
- 1730 بدء لوحات ليزرية في العمل.
- 1745 الشيخ تميم يعلن بداية انطلاق منافسات كأس العالم.
- بدء عروض بصرية وصوتية عن تاريخ التراث والأصالة القطرية والمنطقة العربية؛ لتحكي تاريخًا طويلًا من العراقة والحضارة التي تميّز العرب عن باقي الشعوب.
- ظهور عارضين ولوحات ضوئية لعرض قصة عن التقارب بين الشعوب والتخلي عن العنصرية، واستخدام لعبة كرة القدم لتعزيز الروح الأولمبية، وتكريس النزاهة والاحترام المتبادل بين الشعوب.
- من الفنانين العالميين المشاركين في أيقونة الحفل المطرب الكوري "جونغكوك"، وتحمل الأغنية عنوان "Yet To Come" وهناك فنانون عرب وأجانب مشاركون أيضًا.
- عروض فنية بمشاركة المئات من الشباب في الحفل، والذين سيرسمون بأجسادهم لوحات فنية مختلفة تعبر عن المبادئ الكونية المشتركة التي تجمع العالم بأسره تحت راية السلام.