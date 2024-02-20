بـ"حصاد مياه الأمطار".. "الغطاء النباتي" يؤهّل مئات آلاف الهكتارات من الأراضي المتدهورة

وأوضح المركز أن نتائج الدراسات للمواقع المستهدفة محل الدراسة خلصت إلى التوصل إلى العديد من المخرجات، منها على سبيل المثال، أسباب التدهور ودرجاته وتضم (الرعي الجائر، والاحتطاب، وندره المياه، والزحف العمراني، والتغير المناخي)، وأنواع النباتات الموجودة وأعدادها، وطبيعة النباتات الموجودة (أعشابًا، وشجيرات، وأشجارًا)، وأنواع النباتات المقترحة للاستزراع، وأفضل الطرق لإكثارها، وكمية البذور أو الشتلات المطلوبة للمناطق المختارة للاستزراع، وتحديد أنسب مواعيد زراعتها، ونسبة النباتات غير الرعوية على حساب النباتات الرعوية الجيدة، ومساحة تساقط الأمطار، والاحتياجات المائية، والمساحة المزروعة أو المستهدفة، ونُظُم حصاد المياه الملائمة في كل موقع (الهضاب، والسهول، والأودية، والفياض، والروضات).