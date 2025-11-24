ينبع تتصدر وجهات الخريف بإشغالات تتجاوز 90% وتجارب سياحية متنوعة

وأشار إلى أن موسم الخريف في ينبع يقدم باقة واسعة من الأنشطة التي تلائم مختلف الأعمار والاهتمامات، تشمل فعاليات بحرية كالغوص في أعماق البحر الأحمر، ورحلات الصيد العائلية، والجولات إلى جزيرة البريدي ذات الطبيعة الساحرة، إضافة إلى السباحة ومجموعة من الأنشطة المائية.