"جازان".. دوريات الإدارة العامة للمجاهدين تطيح بمخالفَيْن لترويجهما مواد مخدرة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهما مادتَيْ الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداوُل الطبي، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.