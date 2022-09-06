"سابك" تشارك في منتدى المحتوى المحلي

شاركت "سابك" في منتدى المحتوى المحلي الذي أقيم تحت إشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يومي 5 و6 سبتمبر 2022م، بفندق ريتز كارلتون في الرياض.