"التجارة" تتيح خدمة الاستعلام عن سجلات الشركات والمؤسسات عبر تطبيق "توكلنا"

وتسهم الخدمة الجديدة في توفير إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجّلة باسم المستفيد، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، كما تمكّنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، إضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكلٍ فوري وصفة الملاك.