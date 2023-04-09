٣٥ ألف زائر جذبهم المسار السياحي.. "بستان قصر تاروت 2" تستدعي صوراً رائعة

يُذكر أن مبادرة "بستان قصر تاروت ٢" انطلقت يوم الأحد الماضي، برعاية محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، ومن تنظيم جمعية تاروت الخيرية بالشراكة الإستراتيجية مع بلدية محافظة القطيف، بمشاركة أركان متنوعة للحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة المختصة في المأكولات الشعبية وغيرها من المشغولات اليدوية التراثية، إضافة إلى مشاركة عدد من المقاهي الشعبية والمتاحف، كما تم تفعيل المسار السياحي الذي استقطب أكثر من ٣٥ ألف زائر وسائح في اليوم الخامس من مختلف مناطق المملكة والدول الأجنبية.