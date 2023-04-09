٣٥ ألف زائر جذبهم المسار السياحي.. "بستان قصر تاروت 2" تستدعي صوراً رائعة

قام رئيس نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة ثامر بن عبدالله الدرعان، يرافقه مديرو ورؤساء الأقسام والإدارات بالنادي، بزيارة مبادرة بستان قصر تاروت الثاني؛ حيث كان في استقبالهم رئيس جمعية تاروت الخيرية رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة زهير عبدالله الوحيد، ونائبه، ومجموعة من المثقفين والأعيان ورعاة المبادرة.
تجول الوفد في أركان المبادرة المتنوعة والمسار السياحي لقلعة تاروت والأحياء القديمة التي أعادت الذاكرة إلى ليالي رمضان القديمة؛ حيث استمتع الجميع بما شاهدوه من حسن تنظيم واهتمام بالغ بتراث المنطقة وما تميزت به من عمق تاريخي أصيل.
وتهدف فعاليات مبادرة بستان قصر تاروت الثاني التي تستمر لمدة سبعة أيام، استقطاب زوّار وسياح من وفود أجنبية ومدرسية وجامعية ومواطنين ومقيمين للاطلاع والاستمتاع بالفعاليات التي عمت بستان قصر تاروت مع عرض التراث وترسيخه في نفوس الأجيال وتعريفهم بالحرف والمهن اليدوية والمواقع والمباني التاريخية في جزيرتَي تاروت ودارين بمحافظة القطيف.
هذا وقد احتوت المبادرة على أمسيات حوارية وأدبية وتاريخية تهدف إلى تعزيز الثقافة والمعرفة والفن، وإشباع ذائقة الجمهور، حيث قدم منتدى الثلاثاء الثقافي ندوة بعنوان تجارب في العمل التطوعي شارك فيها ثامر الدرعان، من خلال تجربته في العمل التطوعي.
وفي نهاية الزيارة، قال "الدرعان"، إن المبادرة أعادت الصورة الجميلة للزوار من خلال الفعاليات الشعبية المميزة التي أرجعتهم إلى الماضي وعرّفتهم على الموروث الشعبي، وختم كلمته بشكره للجنة المنظمة القائمة على المبادرة.
يُذكر أن مبادرة "بستان قصر تاروت ٢" انطلقت يوم الأحد الماضي، برعاية محافظ القطيف إبراهيم بن محمد الخريف، ومن تنظيم جمعية تاروت الخيرية بالشراكة الإستراتيجية مع بلدية محافظة القطيف، بمشاركة أركان متنوعة للحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة المختصة في المأكولات الشعبية وغيرها من المشغولات اليدوية التراثية، إضافة إلى مشاركة عدد من المقاهي الشعبية والمتاحف، كما تم تفعيل المسار السياحي الذي استقطب أكثر من ٣٥ ألف زائر وسائح في اليوم الخامس من مختلف مناطق المملكة والدول الأجنبية.