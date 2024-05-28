"السديس" يعبر عن سعادته بأن منّ الله على خادم الحرمين بتمام الصحة وموفور العافية

عبّر رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، باسمه واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة؛ عن سعادته بأن منَّ الله على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتمام الصحة وموفور العافية.
وسأل الله تعالى أن يجعله ذخرًا للعباد والبلاد، وأن يمتعه بحلل العافية على الدوام، وأن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها وباني نهضتها، وأن يديمه ذخرًا لشعبه ووطنه وللأمة الإسلامية جمعاء.
وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد شكر في مستهل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أبناءه وبناته وشعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة.