"السديس" يعبر عن سعادته بأن منّ الله على خادم الحرمين بتمام الصحة وموفور العافية

وسأل الله تعالى أن يجعله ذخرًا للعباد والبلاد، وأن يمتعه بحلل العافية على الدوام، وأن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها وباني نهضتها، وأن يديمه ذخرًا لشعبه ووطنه وللأمة الإسلامية جمعاء.