"طلاب الخرمة" يجددون مطالبهم بافتتاح فرع لمعهد التعدين ليواكب اكتشافات الذهب القياسية بالمحافظة

جدد طلاب المدارس الثانوية بمحافظة الخرمة، مطالبهم بافتتاح فرعٍ للمعهد التقني للتعدين؛ ليواكب أعمال التنقيب بالمناجم بعد إعلان اكتشاف مناطق حزام من الذهب بمقاييس عالمية في شمال المحافظة وبطول 125 كلم.
ومنذ افتتاح "منجم الدويحي" بالخرمة مطلع 2017م، وبدء أعمال التنقيب فيه كأكبر مناجم الذهب بالشرق الأوسط مع منجم مسره والمنصورة، ينتظر أبناء محافظة الخرمة من خريجي الثانوية العامة تحقيق حلمهم بافتتاح فرعٍ للمعهد التقني للتعدين بالمحافظة للاستفادة من برامج التدريب والتخصصات التي تهيئهم لشغل الوظائف الفنية والتقنية في قطاع التعدين.
وطالب عددٌ من الطلاب بضرورة وجود معهد تقني للتعدين بالخرمة يكون قريبًا من أهاليهم ويحقق رغبتهم في التعليم والتأهيل وفتح فرص وظيفية لهم وللشباب السعودي من أبناء المناطق المجاورة في العمل بمناجم الذهب والتعدين بالمحافظة.