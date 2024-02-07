"طلاب الخرمة" يجددون مطالبهم بافتتاح فرع لمعهد التعدين ليواكب اكتشافات الذهب القياسية بالمحافظة

ومنذ افتتاح "منجم الدويحي" بالخرمة مطلع 2017م، وبدء أعمال التنقيب فيه كأكبر مناجم الذهب بالشرق الأوسط مع منجم مسره والمنصورة، ينتظر أبناء محافظة الخرمة من خريجي الثانوية العامة تحقيق حلمهم بافتتاح فرعٍ للمعهد التقني للتعدين بالمحافظة للاستفادة من برامج التدريب والتخصصات التي تهيئهم لشغل الوظائف الفنية والتقنية في قطاع التعدين.