المملكة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. تمكينٌ اجتماعي واقتصادي للمشاركة الفاعلة في المجتمع

تسعى المملكة من خلال دورها في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى توفير الدعم لهذه الفئة الغالية؛ لتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل؛ من خلال السعي نحو إزالة العقبات والحواجز، وتحسين جودة الحياة لهم؛ وتتشارك اليوم مع منظومة دول العالم في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وخُصّص من قِبَل الأمم المتحدة منذ عام 1992م لدعم ذوي الإعاقة؛ بهدف مواصلة تحقيق حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.