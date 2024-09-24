سفارة المملكة بباكستان تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

أقامت سفارة المملكة لدى باكستان، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ (94)، بحضور فخامة الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأبناء الجالية العربية المقيمة في إسلام آباد.
وتضمن برنامج الحفل العديد من الفعاليات التي تجسد حضارة المملكة الأصيلة، وعرضًا مرئيًا يُعرف بمظاهر التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ولوحة فنية من التراث السعودي، ومعرضًا فنيًا وركنًا للقهوة والحلويات والتمور السعودية.