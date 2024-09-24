سفارة المملكة بباكستان تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفعاليات التي تجسد حضارة المملكة الأصيلة، وعرضًا مرئيًا يُعرف بمظاهر التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ولوحة فنية من التراث السعودي، ومعرضًا فنيًا وركنًا للقهوة والحلويات والتمور السعودية.