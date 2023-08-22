محليات
تحديث بـ ChromeOS يستدعي تحذيراً عالي الخطورة من "الأمن السيبراني"
قال: يسمح للمهاجم بتجاوز حدود الذاكرة وثغرة إعادة الاستخدام
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في نظام تشغيل ChromeOS.
ونشرت الشركة تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في نظام تشغيل (Long Term Support channel ChromeOS).
وقال المركز إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة، وثغرة تجاوز حدود الذاكرة (Out-of-bounds Memory Access).
وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل (Long Term Support channel ChromeOS) إلى (108.0.5359.240 (Platform Version: 15183.103.0)، عبر الرابط: