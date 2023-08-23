محليات
السعودية وبنجلاديش تتفقان على زيادة عدد رحلات الركاب والبضائع
تشغيل رحلات من أي منطقة في البلدين إلى أي مطار دولي داخل كل منهما
وقّعت المملكة العربية السعودية وبنجلاديش اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم جديدة في مجال الطيران لزيادة عدد الرحلات وتشغيل رحلات إلى جميع المطارات الدولية في المملكة من أي نقطة في بنجلاديش.
ووفقاً للتقارير البنجلاديشية، ستسمح المذكرة الجديدة لشركات الطيران البنجلاديشية بتشغيل 49 رحلة ركاب و 21 رحلة نقل بضائع في الأسبوع، بدلاً من التردد الحالي المحدد بـ 49 رحلة ركاب ونقل شحن مجتمعة.
وفي الوقت الحالي يمكن لشركات الطيران البنجلاديشية تشغيل رحلات إلى أربع وجهات فقط هي جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة وفقًا للاتفاقية الموقعة في عام 2012 م، وبناء على المذكرة الجديدة يمكن تشغيل رحلات من أي منطقة في بنجلاديش إلى أي مطار سعودي دولي، كما ستسمح دكا أيضاً بأحكام مماثلة للرحلات السعودية.