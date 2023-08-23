السعودية وبنجلاديش تتفقان على زيادة عدد رحلات الركاب والبضائع

وفي الوقت الحالي يمكن لشركات الطيران البنجلاديشية تشغيل رحلات إلى أربع وجهات فقط هي جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة وفقًا للاتفاقية الموقعة في عام 2012 م، وبناء على المذكرة الجديدة يمكن تشغيل رحلات من أي منطقة في بنجلاديش إلى أي مطار سعودي دولي، كما ستسمح دكا أيضاً بأحكام مماثلة للرحلات السعودية.