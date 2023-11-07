فنانون وإعلاميون مصريون: نقدم رسالة ومن خلالها ندعم قضايا أمتنا.. ولن نتوقف

استنكر الإعلامي المصري القدير عمرو أديب الهجوم على بعض الفنانين المشاركين في موسم الرياض، مشيرًا إلى أن ذلك أمر معيب وغريب ومشبوه، مشيرًا إلى أن هذا هو عمل الفنانين ومصدر رزقهم، ولا يعقل أن يطلب منهم التوقف، مستشهدًا بفرقة الأوبرا للموسيقى في الإسكندرية التي لا تزال تواصل عروضها وكذلك الحفلات الفنية الأخرى التي لم تتوقف في مصر.
وأشار "عمرو أديب" إلى أن ما يتعرض له الفنان القدير بيومي فؤاد من هجوم، أو على غيره من الفنانين المصريين المشاركين في موسم الرياض أمر مريب، وأشبه بالعقاب الجماعي ولو كان عرضه في إسرائيل لما عُومل بهذا الشكل، مؤكدًا أن هؤلاء قدموا الفن المصري ووجهوا بالهجوم والشتيمة من أبناء بلدهم مع الأسف.
من جهة أخرى أكد حمادة إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج مصرية أن ما يجدونه من احترام ومحبة في السعودية وما يقدم لهم وللكثير من الفنانين المشاركين في موسم الرياض يعد على أعلى مستوى، وهذه شهادة من جميع الفنانين المصريين المشاركين هناك، مشددًا على أن من يعمل في السعودية يجد الاحترام والتقدير والتكريم، ويجد أفضل مسارح وأفضل جمهور وأجمل استقبال، وهذا ما يجعلهم يرغبون في العودة إلى العمل مجددًا فيها، موضحًا أنه من الطبيعي على الفنان أن يشكر البلد والشعب الذي يلتقي به ولكن ما يحصل الآن من هجوم على الفنانين المصريين المشاركين في موسم الرياض عبارة عن إرهاب وتخويف، مؤكدًا أن هذا الهجوم لن يمنعهم من مزاولة عملهم ليقدموا فنهم على أكمل وأفضل صورة.
وأكدت الفنانة هالة صدقي بدورها أنها تدعم فلسطين وتتبرع لها من موقع تصوير أحدث أفلامها، وهكذا يفعل الكثير من الفنانين المصريين الآخرين الذين يواصلون العمل على مهنتهم وجمع التبرعات لدعم الأشقاء الفلسطينيين على الرغم من الحزن الشديد على ما يحدث هناك، مشددة على أن الحياة يجب أن تستمر وأن سلاحهم هو فنهم ولن يتوقفوا.
وأوضح الفنان باسم سمرة أن الفن هو سلاح الممثلين للدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك أفلامًا قادمة، وأنهم لن يتوقفوا وسيستمرون في العمل.