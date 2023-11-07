فنانون وإعلاميون مصريون: نقدم رسالة ومن خلالها ندعم قضايا أمتنا.. ولن نتوقف

من جهة أخرى أكد حمادة إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج مصرية أن ما يجدونه من احترام ومحبة في السعودية وما يقدم لهم وللكثير من الفنانين المشاركين في موسم الرياض يعد على أعلى مستوى، وهذه شهادة من جميع الفنانين المصريين المشاركين هناك، مشددًا على أن من يعمل في السعودية يجد الاحترام والتقدير والتكريم، ويجد أفضل مسارح وأفضل جمهور وأجمل استقبال، وهذا ما يجعلهم يرغبون في العودة إلى العمل مجددًا فيها، موضحًا أنه من الطبيعي على الفنان أن يشكر البلد والشعب الذي يلتقي به ولكن ما يحصل الآن من هجوم على الفنانين المصريين المشاركين في موسم الرياض عبارة عن إرهاب وتخويف، مؤكدًا أن هذا الهجوم لن يمنعهم من مزاولة عملهم ليقدموا فنهم على أكمل وأفضل صورة.