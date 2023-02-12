فريق طبي ينجح في إجراء قسطرة حالبية لمريض في "القويعية العام"

نجح فريق طبي بمستشفى القويعية العام، عضو تجمع الرياض الصحي الأول في إنهاء معاناة مريض من آلام مزمنة وشديدة، نتيجة وجود حصاة حالبية سادّة مسبّبة توسعًا في الكلية اليسرى.
وتفصيلًا: أجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة تم خلالها تركيب قسطرة حالبية داخلية عن طريق المنظار؛ لتفريغ احتباس السوائل وتخفيف الضغط عن الكلية، وتكلّلت العملية بالنجاح، وخرج المريض بعد استقرار حالته وتمام الاستشفاء بالمستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.
يذكر أن العملية أُجريت للمرة الأولى على مستوى المحافظة عبر فريق مؤهل مختصّ؛ حيث يعمل المستشفى على التطور المستمر في تقديم مختلف الخدمات العلاجية الطارئة والروتينية والعامة والتخصصية لجميع مستفيديه.