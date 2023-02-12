فريق طبي ينجح في إجراء قسطرة حالبية لمريض في "القويعية العام"

وتفصيلًا: أجرى الفريق الطبي جراحة عاجلة تم خلالها تركيب قسطرة حالبية داخلية عن طريق المنظار؛ لتفريغ احتباس السوائل وتخفيف الضغط عن الكلية، وتكلّلت العملية بالنجاح، وخرج المريض بعد استقرار حالته وتمام الاستشفاء بالمستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد.