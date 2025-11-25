مطار أبها الدولي يحصد المركز الثالث عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات

كما سيتضمن المشروع جسور إركاب حديثة ومنصات متقدمة للخدمات الذاتية، فيما سترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بـ 1.8 مليون مسافر حاليًا، مع زيادة عدد الرحلات إلى أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقابل 30 ألف رحلة في الوقت الراهن.