مطار أبها الدولي يحصد المركز الثالث عالميًا في الالتزام بمواعيد الرحلات

حقّق مطار أبها الدولي إنجازًا عالميًا جديدًا بحلوله في المركز الثالث دوليًا ضمن فئة أكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات لشهر أكتوبر 2025، بنسبة التزام بلغت 92.40%، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن شركة CIRIUM العالمية المتخصصة في تحليلات الطيران والأداء التشغيلي.
ويجسّد هذا التقدّم مستوى التطور الذي يشهده المطار في كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يواكب مستهدفات برنامج الطيران، ويعزّز مكانته كأحد أبرز المطارات المحورية الداعمة للنمو السياحي المتسارع في منطقة عسير.
وتأتي هذه النجاحات بالتزامن مع إعلان المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي سيحدث نقلة نوعية في القدرة الاستيعابية وتجربة المسافرين.
وسيُشيَّد المطار الجديد بهوية معمارية مستوحاة من تراث منطقة عسير ليكون معلمًا وطنيًا بارزًا، فيما ستصل مساحة صالاته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بـ 14,500 متر مربع للمطار الحالي.
كما سيتضمن المشروع جسور إركاب حديثة ومنصات متقدمة للخدمات الذاتية، فيما سترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بـ 1.8 مليون مسافر حاليًا، مع زيادة عدد الرحلات إلى أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقابل 30 ألف رحلة في الوقت الراهن.