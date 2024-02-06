"المهندسين" تستعرض التطور التكنولوجي الهندسي في "معرض الدفاع 2024"

شاركت الهيئة السعودية للمهندسين، في فعاليات معرض الدفاع العالمي لعام 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير.
تأتي مشاركة جناح الهيئة السعودية للمهندسين لإبراز الدور الهندسي، ومواكبة التقدم التقني والتكنولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات والتواصل في مجال صناعة الدفاع والأمان.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين صالح العمر، أن المعرض يشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها جلسات نقاش وورش عمل بهدف تعزيز المعرفة للمهتمين والحضور في مجال صناعة الدفاع والأمان.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تقديم دورات وبرامج تدريبية عامة ومتخصصة، بهدف تعزيز الخدمات التعليمية المهنية للمهندسين والمهندسات في مختلف المجالات، وذلك استمرارًا لجهودها في دعم التطوير المستدام للمهندسين والباحثين عن عمل.