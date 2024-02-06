"المهندسين" تستعرض التطور التكنولوجي الهندسي في "معرض الدفاع 2024"

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تقديم دورات وبرامج تدريبية عامة ومتخصصة، بهدف تعزيز الخدمات التعليمية المهنية للمهندسين والمهندسات في مختلف المجالات، وذلك استمرارًا لجهودها في دعم التطوير المستدام للمهندسين والباحثين عن عمل.