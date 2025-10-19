المطلق": التطعيم ضد الإنفلونزا سنة مستحبة والمصاب بالزكام يُصلي في بيته حفاظًا على صحة الآخرين

وفيما يتعلق بذهاب المصاب بالزكام إلى المسجد، شدد المطلق على أن الأولى في هذه الحالة أن يُصلي المسلم في بيته، وقال: "بعض الناس يصرّ على الصلاة في المسجد وهو مريض، وهذا خطأ، لأنك إذا عطست أو سعَلت فقد تُعدي غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار".