ضمن " نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 14 موقعاً حول المملكة

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة، بتقديم الخدمة اليوم، للرجال في متوسطة وثانوية مركز الجاوة بمحافظة العقيق، ويوم الإثنين في ثانوية النصباء بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مركز الجاوة بمحافظة العقيق لمدة يوم.