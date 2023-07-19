"الحج والعمرة": تأشيرة المرور للزيارة تمكن حاملها من أداء العمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا تمكن حاملها من أداء نسك العمرة، وصالحة لغاية 90 يومًا، وتتيح الإقامة 4 أيام، وأيضًا زيارة المسجد النبوي الشريف، وتصدر مجانًا عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وتسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة.
ويتم الحصول عليها عند حجز تذكرة السفر من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، وتتم معالجة وإصدار التأشيرة مع تذكرة السفر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، كما يتم إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.