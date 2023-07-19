"الحج والعمرة": تأشيرة المرور للزيارة تمكن حاملها من أداء العمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا تمكن حاملها من أداء نسك العمرة، وصالحة لغاية 90 يومًا، وتتيح الإقامة 4 أيام، وأيضًا زيارة المسجد النبوي الشريف، وتصدر مجانًا عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وتسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة.