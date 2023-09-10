إنقاذ "سيدة خمسينية" من انفجار بالأحشاء في "الخرج"

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة مواطنة في العقد الخامس من العمر، كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، مع غثيان واستفراغ.