إنقاذ "سيدة خمسينية" من انفجار بالأحشاء في "الخرج"

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة مواطنة في العقد الخامس من العمر، كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، مع غثيان واستفراغ.
وكانت قد استقبلت طوارئ المستشفى، المريضة وهي في حالة صحية سيئة، لتجرى لها الفحوصات الطبية اللازمة.
وتبيّن وجود انفجار بالأحشاء الداخلية وإيلام وتصلب بجدار البطن، ليتم التدخل الجراحي العاجل؛ لإقفال ثقب المعدة في عملية جراحية استغرقت ساعتين تكللت بالنجاح، وخرجت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن قسم الجراحة العامة في مستشفى الملك خالد بالخرج، قد أجرى 106 عمليات جراحية خلال شهر يوليو لعام 2023م.