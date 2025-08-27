"تعليم مكة" يعلن مواعيد الدوام المدرسي للعام الدراسي 1447هـ

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بالتنسيق مع وزارة التعليم، مواعيد الدوام الدراسي للعام 1447هـ، ابتداءً من يوم الأحد 3 رجب 1447هـ الموافق 8 أغسطس 2025م.
وبحسب التنظيم المعتمد، سيكون الاصطفاف الصباحي للمدارس الصباحية عند الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا. أما المدارس المسائية، فيبدأ الاصطفاف عند الساعة 12:45 ظهرًا، تليها الحصة الأولى في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.
وفيما يخص برامج التعليم المستمر، أوضحت الإدارة أن دوام الطالبات سيبدأ عند الساعة 3:00 عصرًا، بينما يبدأ دوام الطلاب عند الساعة 5:00 عصرًا.
ودعت إدارة التعليم أولياء الأمور إلى تعزيز قيمة الانضباط المدرسي لدى أبنائهم، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد يسهم في انطلاقة تعليمية جادة ومنظمة، مشيرة إلى أن أي تحديثات مستقبلية سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية لوزارة التعليم.