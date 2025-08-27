"تعليم مكة" يعلن مواعيد الدوام المدرسي للعام الدراسي 1447هـ

وبحسب التنظيم المعتمد، سيكون الاصطفاف الصباحي للمدارس الصباحية عند الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:00 صباحًا. أما المدارس المسائية، فيبدأ الاصطفاف عند الساعة 12:45 ظهرًا، تليها الحصة الأولى في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.