نزار بن عبدالعزيز التويجري رئيسًا تنفيذيًا لـstc pay

ويمتلك نزار التويجري خبرة كبيرة في القطاع المالي والمصرفي تمتد إلى 25 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية، حيث كان آخرها منصب نائب العضو المنتدب في البنك العربي الوطني منذ فبراير 2021.