"الشؤون الإسلامية" تعلن جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث أكملت كافة الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة، وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة كونترات التوعية الإسلامية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.