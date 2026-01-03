ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق الميادين

وجاءت نتائج السباق المكوّن من (15) شوطًا لفئة "سنّ الحقايق"، ومسافتها (4) كلم، وحقق المركز الأول في الشوط الأول البكرة "تغريد" للمالك بدر الكربي، والشوط الثاني القعود "النادر" للمالك بدر الكربي، والشوط الثالث البكرة "ترف" للمالك محمد المحامض، والشوط الرابع القعود "ذبّاح" للمالك فضل الكربي، والشوط الخامس البكرة "شنذارة" للمالك بدر الكربي، والشوط السادس القعود "متعب" للمالك بدر الكربي، والشوط السابع البكرة "عيّالة" للمالك مانع آل رزق، والشوط الثامن القعود "النشمي" للمالك صالح الكربي.