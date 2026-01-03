ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق الميادين

نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران أمس، المرحلة الأولى من سباق الميادين، برعاية الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على ميدان الهجن بنجران.
وجاءت نتائج السباق المكوّن من (15) شوطًا لفئة "سنّ الحقايق"، ومسافتها (4) كلم، وحقق المركز الأول في الشوط الأول البكرة "تغريد" للمالك بدر الكربي، والشوط الثاني القعود "النادر" للمالك بدر الكربي، والشوط الثالث البكرة "ترف" للمالك محمد المحامض، والشوط الرابع القعود "ذبّاح" للمالك فضل الكربي، والشوط الخامس البكرة "شنذارة" للمالك بدر الكربي، والشوط السادس القعود "متعب" للمالك بدر الكربي، والشوط السابع البكرة "عيّالة" للمالك مانع آل رزق، والشوط الثامن القعود "النشمي" للمالك صالح الكربي.
وحقق المركز الأول في الشوط التاسع البكرة "نوف" للمالك مبارك العجمي، والشوط العاشر القعود "غزيلان" للمالك علي الكربي، والشوط الحادي عشر البكرة "فرق" للمالك هادي آل رزق، والشوط الثاني عشر القعود "منحاش" للمالك حمد الكربي، والشوط الثالث عشر البكرة "لبّة" للمالك ناصر آل حيدر، والشوط الرابع عشر القعود "متوكّل" للمالك محمد المحامض، والشوط الخامس عشر البكرة "كوادر" للمالك ناصر الكربي.