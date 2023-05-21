أمير الرياض يرعى حفل تدشين الكُليتين التقنية التطبيقية للبنين والبنات

وألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل كلمة رحب فيها بأمير منطقة الرياض مثمنًا دعمه وتشجيعه لبرامج وأنشطة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ومتابعته لإنجازاتها وتأهيل الشباب والشابات في مجالات سوق العمل، مشيراً إلى التخصصات النوعية التي تستهدفها الكليات الجديدة، وتأتي مواكبة للتطلعات والطموح في رؤية المملكة 2030 ومساهمة في الإستراتيجية الوطنية.