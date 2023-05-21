أمير الرياض يرعى حفل تدشين الكُليتين التقنية التطبيقية للبنين والبنات

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس، حفل تدشين الكلية التقنية التطبيقية للبنين والكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض في مقر الكلية التطبيقية للبنين في جنوب الرياض.
ولدى وصوله كان في استقباله محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومسؤولو المؤسسة، حيث عزف السلام الملكي ثم بَدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل كلمة رحب فيها بأمير منطقة الرياض مثمنًا دعمه وتشجيعه لبرامج وأنشطة الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ومتابعته لإنجازاتها وتأهيل الشباب والشابات في مجالات سوق العمل، مشيراً إلى التخصصات النوعية التي تستهدفها الكليات الجديدة، وتأتي مواكبة للتطلعات والطموح في رؤية المملكة 2030 ومساهمة في الإستراتيجية الوطنية.
ثم دشن الأمير فيصل بن بندر عبر لوحة إلكترونية افتتاح الكليات، ثم شاهد والحضور فيلمًا تعريفياً عنها.
وفي الختام أدلى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بتصريح صحفي عبر فيه عن سعادته بالمشاركة وافتتاح الكليات، التي تؤدي خدماتها التدريبية والتأهيلية، مؤكداً جهود الإنسان السعودي وتفوقه في جميع المجالات بدعم وتمكين القيادة الرشيدة - حفظها الله - ودور شباب وشابات الوطن في تمثيل المملكة خير تمثيل.