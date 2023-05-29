"هيئة الاتصالات" تستلم رخصة المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

يأتي المنتدى بعد إطلاق سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لأربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة، وتعد الهيئة هي الجهة المعنية بالمنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، حيث تعمل بشكل كبير على دعم الاقتصاد الوطني في المملكة عبر تبني لوائح محددة وأُطر تنظيمية لمقدمي خدماتها، بهدف تشجيع القطاعين العام والخاص على اعتماد خدمات الحوسبة السحابية بدلاً من حلول التقنية المعلوماتية التقليدية، حيث يأتي ذلك في إطار تكامل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة؛ لدعم تبني التقنيات الناشئة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الاقتصاد الرقمي.