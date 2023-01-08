المدينة المنورة.. إطلاق "النقل الترددي" بين جادة قباء والمنطقة المركزية على مدار الساعة

وبيّنت الأمانة أن الخدمة تُشَكّل النواة الأولى لخدمات النقل الفردي، وبناء منظومة النقل المنتظم على مدار الساعة بين الطرق المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف، وتُنَفَّذ مرحلتُها الأولى التي تشمل نقل الأفراد بعربات تستوعب ما بين 5 إلى 7 أشخاص، وحافلات كهربائية، إضافة إلى قطار يحمل 60 شخصًا، ضمن مسار جادة قباء، والمنطقة المركزية، ثم ميدان سيد الشهداء، كما تستهدف بلوغ عدد العربات الكهربائية 500 عربة نقل منتظمة خلال الأشهر الستة المقبلة.