رداً على المجازر بحق الفلسطينيين.. "حماس" تطلق وابلاً من الصواريخ على تل أبيب

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني في الساعات الأولى من استئناف القتال، وردّت الفصائل الفلسطينية بإطلاق دفعات من الرشقات الصاروخية على مناطق إسرائيلية متاخمة لحدود غزة، قبل أن توسع نطاق القصف إلى مناطق أبعد مع مرور الوقت.