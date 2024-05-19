للعام الدراسي 1445هـ.. مدير "تعليم شقراء" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

اعتمد مدير "تعليم شقراء" الدكتور إبراهيم الحسن، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ؛ بحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي .
وبلغت نسبة المعلمات المنقولات 60% من عدد المتقدمات وتحققت الرغبة الأولى لـ 42% من المعلمات، فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين 56% من عدد المتقدمين، وتحققت الرغبة الأولى لـ 33% من المعلمين.
وأتاحت الإدارة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور، مؤكدةً أن فترة الاعتراض على النتيجة إلكترونياً بنظام نور في الفترة من 12- 14/ 11/ 1445هـ.