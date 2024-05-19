للعام الدراسي 1445هـ.. مدير "تعليم شقراء" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وبلغت نسبة المعلمات المنقولات 60% من عدد المتقدمات وتحققت الرغبة الأولى لـ 42% من المعلمات، فيما بلغت نسبة المعلمين المنقولين 56% من عدد المتقدمين، وتحققت الرغبة الأولى لـ 33% من المعلمين.